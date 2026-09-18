Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen KKSF 2026 XII. Bireysel Federasyon Kupası Ahmet Alşan adına oynanacak.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla, 19 Eylül Cumartesi günü başlayacak 2026 XII. Bireysel Federasyon Kupası’na, geçtiğimiz günlerde aramızdan zamansız ayrılan kıymetli sporcu ve eski Milli Takım oyuncusu Ahmet Alşan’ın adı verildi.

Bu yıl “Ahmet Alşan KKSF 2026 XII. Bireysel Federasyon Kupası” adıyla düzenlenecek turnuvada, satranç tahtasında oynanacak her hamle onun anısına yapılacak.