Şah-Mat Satranç ve Kültür Derneği’nin her yıl geleneksek olarak düzenlediği Orhan İtimat ve Şampiyon Melekler Satranç turnuvası 21 Haziran Pazar Grand Sapphire Resort Hotel’de gerçekleşti.

Açılışta konuşma yapan Şah-Mat Satranç ve Kültür Derneği Başkanı ve turnuva direktörü Ayşe Tolgar ve Meryem İtimat başarılayla ve mücadelesiyle örnek olan iş insanı Merhum Orhan İtimat’ı ve kalplerimizde derin izler bırakan Şampiyon meleklerimizi anmak ve onların hatıralarını yaşatarak sporun birleştirici gücü etrafında buluşarak çocukların ve gençler için yapılan bu turnuvanın eğitim için çok değerli olduğunu vurgularken bu imkanı sağlayan İtimat ailesine de teşekkür etti. Damla Boşnak’ın sunumuyla gerçekleşen turnuvanın açılış hamlesini kızı Meryem İtimat ve torunu Orhan İtimat yaptı. Başhakemliğini Tolga Öztürk’ün yaptığı turnuvada yarışmayı tamamlayan tüm çocuklara madalya, tüm kategorilerde dereceye giren ilk 5 sporcuya ve en iyi kadın sporcuya kupa verildi. Sporculara ödüller Orhan İtimat’ın kızları Meryem İtimat, Damla İtimat,torunu Orhan İtimat, KKSF yönetim kurulu üyesi Tolga Öztürk, Şah-Mat Yönetim kurulu üyesi Serah Menteşe ve Şah-Mat kültür ve sanat koordinatörü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu tarafından verildi.