KKTC’de satranç adına tarihi bir başarıya imza atıldı. Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, antrenörümüz Ayşe Tolgar, FIDE Antrenörü (FIDE Instructor) ünvanını almaya hak kazandı.

Bu ünvanla birlikte KKTC’de FIDE Antrenörü unvanını alan ilk kadın olarak tarihe geçen Ayşe Tolgar, elde ettiği başarıyla ülke satrancında önemli bir ilke imza attı.

FIDE tarafından gönderilen resmi onay yazısıyla birlikte başarısı kesinleşen Ayşe Tolgar, bundan böyle uluslararası düzeyde tanınan FIDE Antrenörü ünvanıyla satranç eğitimlerine devam edecek.

Satranç kariyerinde elde ettiği bu önemli başarıyla yalnızca kendi adına değil, KKTC’de kadınların satranç alanındaki temsili açısından da önemli bir adım atarak, genç satranç sporcularına da örnek oldu.