Göksu Spor Derneği tarafından organize edilen 4. Osman Atakara Futbol Şenliği bugün gerçekleştirilecek.
Lapta bölgesine önemli katkılarda bulunan merhum Osman Atakara’yı anma ve anısını yaşatma adına geleneksel olarak gerçekleştirilen Osman Atakara Futbol Şenliği’nde 4 kulübün alt yapı takımları katılacak.
Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda bugün saat 16.00’da başlayacak olan Şenliğe Lapta Türk Birliği SK, Alsancak Yeşilova Spor Kulübü, Yenikent Perçinci Spor Kulübü ile Ağırdağ Boğaz TSK alt yapı takımları katılacak.