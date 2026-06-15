Gümüş At Satranç Derneği tarafından organize edilen Gümüş At Müesseseler Arası Satranç Turnuvası Gümüş At Satranç Derneği lokalinde oynanan 5. ve son tur maçlarıyla tamamlandı.

Son tur maçları sonucunda Evergreen Developments Group oynadığı tüm maçları kazanıp şampiyon olmayı başardı. Pacific Rent-A-Car da 4 galibiyetle ikinci olurken Foto Yücel de 3 galibiyet ve bir beraberlikle üçüncü olmayı başardı.

Son tur maçlarında şu sonuçlar alındı:

Evergreen Developments Group 2-1 Gizde İletişim

Pacific Rent-A-Car 3-0 Sonay Construction

Foto Yücel 2-1 Cherry Red Advertising

Eva Petrol 2-1 Selin Soyer Collections

Beyhan Soyer 2-1 CarGet Exclusive

Siba 1-1 Mehmet Şükrü & Co LTD

Mukadder Eminhan Kırok Sigorta Acenteliği 0.5-1.5 Pacific Petrol

Profix 0.5-1.5 Başlar Süt Ürünleri