Gümüş At Satranç Derneği tarafından organize edilen Gümüş At Müesseseler Arası Satranç Turnuvası Gümüş At Satranç Derneği lokalinde oynanan 5. ve son tur maçlarıyla tamamlandı.
Son tur maçları sonucunda Evergreen Developments Group oynadığı tüm maçları kazanıp şampiyon olmayı başardı. Pacific Rent-A-Car da 4 galibiyetle ikinci olurken Foto Yücel de 3 galibiyet ve bir beraberlikle üçüncü olmayı başardı.
Son tur maçlarında şu sonuçlar alındı:
Evergreen Developments Group 2-1 Gizde İletişim
Pacific Rent-A-Car 3-0 Sonay Construction
Foto Yücel 2-1 Cherry Red Advertising
Eva Petrol 2-1 Selin Soyer Collections
Beyhan Soyer 2-1 CarGet Exclusive
Siba 1-1 Mehmet Şükrü & Co LTD
Mukadder Eminhan Kırok Sigorta Acenteliği 0.5-1.5 Pacific Petrol
Profix 0.5-1.5 Başlar Süt Ürünleri