Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu, kreş ve anaokullarındaki çocukların satrançla tanışmasını hedefleyen “Piyondan Vezire” projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında Türkiye İş Bankası, çocukların satrançla tanışmasına katkı sağlamak amacıyla içerisinde 1 satranç panosu, 10 çocuk satranç takımı ve satranç kitaplarının bulunduğu eğitim setleriyle projeye destek verdi.

Federasyona ilk etapta 50 eğitim seti ulaştırılırken, bu setlerin bölgelerdeki kreş ve anaokullarına dağıtılması için üye derneklerden destek talep edildi.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, satrançla tanışan çocukların ilerleyen süreçte satrançlarını geliştirmek amacıyla derneklere üye olmalarının ve satranç eğitimlerine devam etmelerinin hedeflendiği belirtildi.

Yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda, en az 5 set dağıtımı gerçekleştiren üye derneklere, talep etmeleri halinde emeklerinin karşılığı olarak en fazla 1 eğitim seti verilecek.

Setler, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu’ndan temin edilebilecek.

Amaç; çocukları satrançla buluşturmak, düşünme becerilerini geliştirmek ve geleceğin satranç sporcularının yetişmesine katkı sağlamak.