Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından organize edilen ve 45 sporcunun mücadele ettiği 2026 KKSF Yıldırım Satranç Şampiyonası, 14 Haziran 2026 Pazar günü Lefkoşa’da gerçekleştirildi. KKTC Cumhurbaşkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen şampiyona, büyük çekişmelere ve heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu.

Turnuva sonunda üstün performans sergileyen NM Kemal Yıldırım, rakiplerini geride bırakarak 2026 KKSF Yıldırım Satranç Şampiyonu unvanını kazandı.

Genel Klasman

NM Kemal Yıldırım

IM Hüseyin Can Ağdelen

Atilla Deva

4.İsmail Eren Midem

5. Uzay Sayan

Kategori Ödülleri

En İyi Kadın: Aliiza Orozbekova

En İyi Veteran: NM Gökmen Coşan

En İyi Performans: Erkin Özkoççatlı

U18: Emir Tumburi

U16: Bertuğ İlgililer

U14: Ali Canel Midem

U12: Çınar Tüzünkan

U10: Ali Özakcan