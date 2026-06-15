Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından organize edilen ve 45 sporcunun mücadele ettiği 2026 KKSF Yıldırım Satranç Şampiyonası, 14 Haziran 2026 Pazar günü Lefkoşa’da gerçekleştirildi. KKTC Cumhurbaşkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen şampiyona, büyük çekişmelere ve heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu.
Turnuva sonunda üstün performans sergileyen NM Kemal Yıldırım, rakiplerini geride bırakarak 2026 KKSF Yıldırım Satranç Şampiyonu unvanını kazandı.
Genel Klasman
NM Kemal Yıldırım
IM Hüseyin Can Ağdelen
Atilla Deva
4.İsmail Eren Midem
5. Uzay Sayan
Kategori Ödülleri
En İyi Kadın: Aliiza Orozbekova
En İyi Veteran: NM Gökmen Coşan
En İyi Performans: Erkin Özkoççatlı
U18: Emir Tumburi
U16: Bertuğ İlgililer
U14: Ali Canel Midem
U12: Çınar Tüzünkan
U10: Ali Özakcan