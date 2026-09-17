Veteran masa tenisi sporcuları, Ankara’da düzenlenecek önemli organizasyonda mücadele etmek üzere yola çıkmaya hazırlanıyor.

Farklı yaş kategorilerinde deneyimli sporcuların katılacağı şampiyonada, masa tenisi tutkunları hem rekabet hem de dostluk için bir araya gelecek.

Yılların deneyimini masaya yansıtacak veteran sporcular, Ankara’da başarılı sonuçlar elde etmek için mücadele edecek. Organizasyonun, veteran masa tenisi camiasının buluşmasına ve sporcular arasındaki dayanışmanın güçlenmesine de katkı sağlaması bekleniyor.