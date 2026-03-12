Araştırmacı Şerif Avşar’ın hazırladığı “Kıbrıs’ta Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı” adlı kitap, Şubat ayında Türkiye’de Loras Yayınları tarafından yayımlandı.

Yapılan açıklamada, KKTC’de bu alanda bir ilk olma özelliği taşıyan çalışmada, 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen İstiklal Marşı’nın Kıbrıs Türk toplumunun yaşamındaki yerinin ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Kıbrıs Türklerinin gönüllü olarak benimsediği İstiklal Marşı’nın 1983 yılında ilan edilen KKTC Anayasası’nda da ülkenin milli marşı olarak yer aldığı vurgulandı.

Kitapta, Kıbrıs Türklerinin İstiklal Marşı’nı Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte gönüllü olarak milli marş olarak benimsediği, İngiliz yönetimi dönemindeki yasaklara rağmen marşın kimi zaman ıslıkla çalındığı, kimi zaman Türkiye’den gelen takvimlerden kesilerek saklandığı kaydedildi.

Araştırmada Kıbrıs Türk şairlerinin Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinden ve İstiklal Marşı’ndan esinlenerek yazdığı şiirlere yer verildiği, Lefkoşa’daki ortaokul öğrencileri arasında yapılan ankete göre gençlerin büyük çoğunluğunun İstiklal Marşı’nı sevdiği ve onu milli duyguları güçlendiren önemli bir değer olarak gördüğünün ortaya konduğu belirtildi.



