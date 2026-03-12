Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), akaryakıt temin ihalesini sonuçlandırdı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, araç filosunun kesintisiz hizmet vermesi ve operasyonel maliyetlerin verimli yönetilmesi amacıyla yapılan ihale sonucunda Altınbaş Petrol Ltd. ile sözleşme imzaladı. Sözleşmeye LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Altınbaş Petrol Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Türkoğlu imza attı.

Sözleşme kapsamında belediyenin tüm birimlerinin akaryakıt ihtiyacı avantajlı koşullarla karşılanırken, araç filosu ve hizmetlerinin etkin şekilde devamlılığı sağlanacak.