(Kamalı Haber) - 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri, tıp dünyasını sanatın iyileştirici gücüyle bir araya getirdi. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kültür Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen “Kalbin Ritmi Sanatın Işığı” temalı Hekimler Sanat Sergisi, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Serginin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Dr. Sabiha Koralp, “Işığı Taşıyanlar” adlı eseriyle topluma anlamlı bir mesaj verdi.

“Karanlık, Işığın Görünmesi İçindir”

Eserinin ortaya çıkış sürecini bir makale ile kaleme alan Dr. Sabiha Koralp, sanatın kelimelerin bittiği yerde başladığını vurguladı. Özellikle sağlık ve eğitim alanında yaşanan zorluklara değinen Koralp, eserini şu sözlerle tanımladı:

“Bu eser, zor zamanlarda bile umudu hatırlamak için doğdu. Bir hekim olarak, ülkemizde eğitime, sağlığa ve bilgiye dayatılan zorluklara rağmen umut elimden düşmedi; tıpkı bu eser gibi, karanlığa rağmen uzanan bir elin ışığıdır.”

Kendi hayatındaki yorgunluk ve kırılma anlarında bu tablonun şekillendiğini belirten Koralp, karanlığın aslında ışığın algılanması için bir zemin hazırladığını ifade etti.

Bob Ross Selamıyla Umut Mesajı

Resmine “Işığı Taşıyanlar” adını veren Dr. Koralp, makalesinde dünyaca ünlü ressam Bob Ross’un “Dünyada o kadar çok güzellik var ki, sadece onu aramanız yeterli” sözüne atıfta bulundu. Duvarlar ne kadar yüksek olursa olsun, aralarından mutlaka bir ışığın sızacağını hatırlatan hekim, umudun her zaman var olduğuna dikkat çekti.

Sergi vesilesiyle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kültür Bakanlığı’na teşekkürlerini sunan Dr. Sabiha Koralp’in bu çalışması, tıp bayramında hekimlerin sadece reçetelerle değil, sanatın aydınlığıyla da şifa dağıttığını bir kez daha kanıtladı.