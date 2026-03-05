İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 6-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Kültür Sanat Günleri, yarın saat 19.00’da İskele Belediyesi Kültür Evi’ndeki törenle başlayacak ve açılış konuşmalarının ardından saat 19.30 İskele AKM’de Zülfü Livaneli söyleşisi ile devam edecek.

Livaneli, söyleşide sanat hayatını, kültürel üretimin toplum üzerindeki etkisini ve Kıbrıs’la ilgili düşüncelerini paylaşacak.

Tüm etkinliklerin ücretsiz olacağı Kültür ve Sanat Günleri kapsamında çocuklara yönelik “Karagöz Yaban Rüyası” oyunu ve “Müzikli Masallar” gösterileri sahnelenecek. “Yaratıcı Yazım Atölyesi” ile genç kalemler desteklenecek; “Kuzey Kıbrıs’ta Gençlik ve Kültürel Kimlik” başlıklı panelde gençlik örgütleri kültürel kimlik konusunu ele alacak.

Tiyatro Mimikri’nin “Siluet” oyunu ve İskele Belediye Tiyatrosu’nun “Hadi Öldürsene Canikom” adlı oyunun da yer alacağı Kültür ve Sanat Günleri’nde ayrıca, “Gelenekten Geleceğe Mirasımız Kıbrıs Müzikali” ile Kıbrıslı Türklerin tarihine damga vuran olaylar sahneye taşınacak.

“Yabancı Ülkeler Gecesi” ile İskele’de yaşamlarını sürdüren yabancılar bir araya gelecek ve “Kadın Üretiminin Kültüre Etkileri ve Katkıları Söyleşisi” de etkinlikler kapsamında yer alacak.

Etkinlikler kapsamında ayrıca Kıbrıs mutfağı ve kültürel mirasın tanıtılacağı, “Gastronomi Sohbetleri & Yemek Yarışması”, “Nenemin Mutfağı” ve “Kahve Keyfi – Kahve Sohbetleri”, “Kıbrıs Manileri Gecesi” gerçekleştirilecek. “Unutulmuş Çocuk Oyunları & Kıbrıs Lezzetleri” etkinliği ve İskele Belediye Korosu’nun “Kıbrıs Şarkıları” konseriyle program tamamlanacak.

“Eskiden Kıbrıs – Esgiden Gıbrız” etkinliğiyle; anılar, hikâyeler, düğünler, kına geceleri, sünnetler ve bayramlar üzerinden Kıbrıs Türk toplumunun geçmişten bugüne uzanan kültürel yaşamı anlatılacak program kapsamında, Kıbrıs Türk kültürünün zengin giyim mirasının sahneye taşınacağı “Kıbrıs Türk Kostüm Defilesi” de yapılacak.

İskele Belediyesi 15. Kültür Sanat Günleri’nin tam programı şöyle:

“6 Mart Cuma İskele Belediyesi Kültür Evi ve İskele AKM’de saat 19.00’da Açılış Gösterileri (İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu), 19.15’te Açılış Konuşmaları ve 19.30’da Zülfü Livaneli söyleşisi; 9 Mart Pazartesi İskele AKM’de saat 10.00 ve 11.00’de Karagöz Yaban Rüyası (İzel Seylani), 19.00’da– Tiyatro Mimikri’nin (Tuğba Eskicioğlu) 'Siluet' oyunu; 10 Mart Salı İskele AKM’de saat 10.00 ve 11.00’de Karagöz Yaban Rüyası (İzel Seylani); 11 Mart Çarşamba İskele AKM’de saat 09.30 ve 11.00’de Yaratıcı Yazım Atölyesi (Ceyhun Bakkaloğlu), 19.00’da (Kıbrıs Türk Gençlik Federasyonu ve ilçe gençlik dernekleri katılımıyla) Kuzey Kıbrıs’ta Gençlik ve Kültürel Kimlik Paneli; 12 Mart Perşembe İskele Ticaret Lisesi’nde saat 10.00’da Gastronomi Sohbetleri ve Workshop 'Yemek Yarışması' (Tanya & Uğur / Selim Yeşilpınar), İskele AKM’de saat 19.00’da Eskiden Kıbrıs – 'Esgiden Gıbrız'; 13 Mart Cuma İskele AKM’de saat 09.30 ve 11.00’de Yaratıcı Yazım Atölyesi (Ceyhun Bakkaloğlu), 19.30’da Kıbrıs Türk Kostüm Defilesi 'FOGEM'; 16 Mart Pazartesi İskele Belediyesi Halk Dansları Çalışma Salonu’nda saat 17.00’de Engelsiz Kıbrıs Türk Halk Dansları Çalışmaları (Genç CIOFF Ekibi), İskele AKM’de saat 19.00’da Gelenekten Geleceğe Mirasımız Kıbrıs Müzikali (Katırcılar, Çanakkale Savaşı, Arap Ali Destanı, gelenekler ve KKTC’nin kuruluş süreci); 17 Mart Salı ve 18 Mart Çarşamba İskele AKM’de saat 10.00 ve 11.20’de 'Müzikli Masallar' (Dervişe Güneyyeli Kutlu, Burcu Müniroğlu Karagöz, Evren Karagöz); 18 Mart Çarşamba İskele Belediyesi Kültür Evi’nde saat 19.00’da Nenemin Mutfağı 'Nostaljik Sunum' (Geleneksel Kıbrıs yemekleri, canlı yapım ve tadım stantları); 24 Mart Salı İskele AKM’de saat 19.00’da 'Yabancı Ülkeler Gecesi' (İran, Rusya, Ukrayna, Belarus, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Filipinler kültür tanıtımları); 25 Mart Çarşamba İskele AKM’de saat 11.00’de GİKAD ve GİKAKOOP 'Kadın üretiminin kültürümüze etkileri ve katkıları' söyleşisi, saat 19.30’da Kıbrıs Manileri Gecesi, İskele Belediyesi Kültür Evi’nde saat 16.00-19.00 arası Kahve Keyfi – Kahve Sohbetleri; 26 Mart Perşembe İskele Belediyesi Kültür Evi’nde saat 13.00’te Öğretmenlere Yönelik 'Kültürümüzü Tanıyalım' Etkinliği; 27 Mart Cuma İskele AKM’de saat 19.30’da İskele Belediye Tiyatrosu-'Hadi Öldürsene Canikom' Oyunu; 31 Mart Salı İskele Belediyesi Kültür Evi’nde saat 09.00-12.00 arası 'Unutulmuş Çocuk Oyunları ve Kıbrıs Lezzetleri Sunumu' ve İskele AKM’de saat 19.30’da İskele Belediye Korosu 'Kıbrıs Şarkıları' Konseri.”