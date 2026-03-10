Ödüllü tiyatro sanatçısı Tuğba Eskicioğlu’nun yazıp yönettiği aynı zamanda sahneye taşıdığı yeni oyunu Siluet Silhouette, Kıbrıs’ta, İskele Belediyesi 15. Kültür&Sanat Günleri kapsamında İskele’de perde dedi. Dün akşam İskele AKM sahnesine taşınan oyunda, kadının; taş devrinden bugüne uzanan yolculuğunun sessiz ama çarpıcı şekilde anlatılıyor.

İSKELE BELEDİYESİ 15. KÜLTÜR&SANAT GÜNLERİ DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin başarılı ve ödüllü tiyatro sanatçısı Tuğba Eskicioğlu, bir kez daha Kıbrıs’ta tiyatro severlerle buluştu. Eskicioğlu, İskele Belediyesi 15. Kültür&Sanat Günleri kapsamında dün (9 Mart) akşam İskele AKM’de, Siluet Silhouette ile kadının; taş devrinden bugüne uzanan yolculuğunun sessiz ama çarpıcı şekilde sahneye taşıdı.

Siluet Silhouette isimli oyunda dünyanın dört bir yanında yaşanan ama çoğu zaman sessizlikle karşılanan kadın hikayelerini, sahneye özgü bir dille taşıyan Eskicioğlu, seyircileri de yalnızca bir hikâyenin değil insanlık tarihinin unutulmaz bir parçasına ortak ettiriyor. Oyunu, tiyatro severlerin yanı sıra İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Zekiye Gece ve Hanife Demir’n yanı sıra İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar da izledi.

Oyunun sonunda İskele Belediyesi Kültür&Sanat ve Dış ilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa, sanatçı Tuğba Eskicioğlu’na teşekkür plaketi taktim etti.

KÜLTÜR&SANAT GÜNLERİNDE YARIN (11 MART ÇARŞAMBA)

6 Mart’ta Zülfü Livaneli söyleşisi ile başlayan İskele Belediyesi 15. Kültür&Sanat Günleri 31 Mart’a kadar devam edecek. Kültür&Sanat Günlerinde yarın 9.30-11.00 saatleri arasında Ceyhun Bakkaloğlu, yaratıcı yazım atölyesi ile bölge gençleriyle İskele AKM’de buluşacak. Akşam saat 19.00’da ise Kıbrıs Türk Gençlik Federasyonu ve İlçe Gençlik Derneklerinin katılımıyla Kuzey Kıbrıs’ta Gençlik ve Kültürel Kimlik Paneli yapılacak.