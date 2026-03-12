Farklı disiplinlerde üretim yapan ARUCAD Sanat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Turan Aksoy, sanatçı kitaplarını ve fotobookları bağımsız birer sanat üretim biçimi olarak ele alıyor. Sanatçının çalışmalarında bir fikir kimi zaman resim, kimi zaman üç boyutlu bir çalışma, kimi zaman ise fotoğraf ya da kitap formunda ortaya çıkabiliyor. Sergi, bu disiplinlerarası yaklaşımı izleyiciyle buluşturarak kitap, görüntü ve metin arasındaki ilişkiyi mekân içinde yeniden kuruyor.

Aksoy, kitaplarını kapalı bir nesne olarak değil, açık sayfalar halinde sergilemeyi tercih ediyor. Bu amaçla her kitaptan iki adet ciltlenmemiş kopya hazırlayan sanatçı, sayfaların hem ön hem de arka yüzlerinin izleyici tarafından görülebilmesini sağlıyor. Sergide ayrıca kitaplarda yer alan fotoğraflardan ve metinlerden büyütülmüş parçalar da kullanılıyor; böylece her kitap, mekân içerisinde neredeyse başlı başına bir sergi kurgusu olarak sunuluyor.

Sergide yer alan kitaplar arasında Kralmışsın Gibi, Minyatürün Gölgesi, Deplasman, İçeriye Doğru İmkânsız Bir Köprü, Yanıltıcı Bir Gölge ve Durmaksızın Değişen Gölge bulunuyor. Sanatçı, bu kitaplardan üçünü “Gölge Üçlemesi” olarak adlandırıyor: Minyatürün Gölgesi, Yanıltıcı Bir Gölge ve Durmaksızın Değişen Gölge. Bu üçleme, kültürel ve siyasal geçmişin görme biçimlerini nasıl şekillendirdiğine, sanatçıların eserlerinde kendilerine nasıl yer açtıklarına ve ışık ile gölgenin sürekli değişen doğasına dair düşünsel bir çerçeve sunuyor.

Üçleme dışında yer alan Deplasman, sanat üretiminde bir strateji olarak da düşünülebilecek “yer değiştirme” fikrine odaklanırken, beklenmedik mekânlarda karşılaşılan nesneler üzerinden bağlamın nasıl dönüştüğünü araştırıyor. Sanatçının “bir İstanbul kitabı” olarak tanımladığı İçeriye Doğru İmkânsız Bir Köprü ise kentin iki yakası ve kültürel katmanları üzerine düşünmeye davet ediyor.

Turan Aksoy’un İçeriye Doğru sergisi, sanatçı kitaplarını birer sergileme nesnesi olarak ele alırken, fotoğraf, metin ve mekân arasındaki ilişkiyi yeniden düşünmeye çağıran çok katmanlı bir deneyim sunuyor. Sergi, 12 Mart – 11 Nisan 2026 tarihleri arasında ARUCAD Art Space, Lefkoşa’da ziyaret edilebilir.