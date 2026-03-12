Rum Meclisi Başkanı ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, Küba’nın Güney Kıbrıs’a yeni atanan Büyükelçisi Ruben Pino Martinez ile dün görüştü.

Haravgi gazetesinin haberinde, görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine vurgu yapıldığı, Kıbrıs sorunu, ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Küba Büyükelçisi Martinez’in görüşmede, ülkesinin ABD’nin uyguladığı ağır ekonomik baskılar ve ambargodan söz ederek, Güney Kıbrıs’ın bu baskı ve ambargonun kaldırılması yönündeki desteği için teşekkür ettiği kaydedildi.

Dimitriu’nun ise, Güney Kıbrıs’ın Küba’ya yönelik desteğini yinelediği ifade edildi.