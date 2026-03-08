Bahar Esintileri Sanat Derneği Türk Müziği Korosu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “Her Kadın Bir Hikâye Yazar” isimli konser verdi.

Gecede, kadınların toplumdaki önemi, emeği ve ilham veren hikâyelerine dikkat çekildi. Kadınların topluma kattığı değerleri onurlandırmak amacıyla özel ödüller de takdim edildi.

Yaşam Boyu Onur Ödülü ise, ilham veren duruşu ve kadınlara açtığı yollar nedeniyle Sevil Emirzade’ye verildi.

Yılın Işık Saçan Kadını ödülleri de, kadın girişimciliğine verdiği destek ve topluma ilham olan çalışmaları nedeniyle Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İçim Çağiner Kavuklu; bilgisi, emeği, cesareti ve topluma örnek çalışmalarından dolayı eğitimci Canev Dinçer'e verildi.