Dijital Kültür Derneği Müzeler Komisyonu, ülkedeki müzelerle ilgili hazırladığı rehberi muzeler.kibristarih.com sitesi üzerinden paylaştı.

Komisyon, ayrıca yaptığı inceleme sonucunda elde ettiği, bilgi ve tecrübeleri içeren bir değerlendirme yazısını da kamuoyuna açıkladı.

- “Sergilenen her bir parça etiketlenmeli, hakkında mevcut tüm bilgiler ziyaretçilerle paylaşılmalı”

Dernekten yapılan açıklamada, müzeleri ziyaret edenlerin sergilenen eserlerin ne olduğu, hangi döneme ait olduğu ve hangi amaçla kullanıldığına dair bilgi edinmek istediği; ancak ülkedeki birçok müzede bu bilgilere yeterince yer verilmediği savunuldu.

“Sergilenen her bir parça etiketlenmeli, hakkında mevcut tüm bilgiler ziyaretçilerle paylaşılmalı; önemli eserler için ise QR kod aracılığıyla daha ayrıntılı bilgi ve dijital canlandırma sunulmalı.” denilen açıklamada, bazı müzelerde etiketleme konusunda iyi örnekler bulunduğu ancak birçok müzede sergilenen eserlerin ne olduğunun uzman olmayan ziyaretçiler için anlaşılması güç olduğu kaydedildi.

Müzelerdeki cam vitrinlerin durumuna da dikkat çekilen açıklamada, bazı vitrinlerin sararmış veya puslanmış olduğu, yanlış konumlandırma ve yetersiz ışıklandırma nedeniyle eserlerin net görülemediği, nem nedeniyle bazı eserlerin zarar görme riski taşıdığını ifade edildi.

Barış ve Özgürlük Müzesi’nde güneş ışığının fotoğraflar ve yazıların görülmesini zorlaştırdığı, Barbarlık Müzesi’nde aşırı ışık efekti nedeniyle eserlerin net şekilde incelenemediği, Girne Kalesi'ndeki müzelerde de nem ve puslanmış camlar nedeniyle birçok eserin net görülemediği belirtildi.

Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi’ndeki vitrin camlarının sararmış ve tozlu olduğu, ayrıca bazı eserlerin koruma altına alınmadan açıkta sergilendiği, St. Barnabas Arkeoloji ve İkon Müzesi’nde ise iç bahçede peyzaj ve düzenleme ihtiyacı bulunduğu, mozoleye ulaşımı sağlayan patikanın yağışlı havalarda kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Barış ve Özgürlük Müzesi binasında boya dökülmesi, çatlak duvarlar ve yenilenmesi gereken pencereler bulunduğuna da işaret edilen açıklamada, Açık Hava Araç Müzesi’ndeki tabelaların eski olduğu ve bakıma ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Yeni İskele İkon Müzesi’nin bahçesinin bakımsız göründüğü ve iç mekânın da restorasyona ihtiyaç duyduğu belirtilen açıklamada, restorasyon tamamlanmadan müzenin ziyarete açılmasının uygun olmadığı kaydedildi.

- “Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri yetersiz”

Açıklamada ayrıca birçok müzede havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin yetersiz olduğu, bazı müzelerde klimaların bulunmadığı, bozuk olduğu veya çalıştırılmadığı, ışıklandırmanın da genel olarak sorunlu olduğu belirtildi.

Bu sorunların doğru planlama ve bütçe kullanımıyla giderilebileceği belirtilen açıklamada, gerekli düzenlemelerin yapılması halinde müzelerin teknik ve yapısal aksaklıklardan büyük ölçüde arındırılabileceği vurgulandı.