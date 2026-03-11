Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından düzenlenen Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Karşıyaka ile Mormenekşe karşılaştı.

Şampiyon Melekler Stadı’nda Mormenekşe geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak ev sahibi olacağı rövanş maçı için avantaj yakaladı. Karşıyaka 16. Dakikada Andy Okpe ile öne geçerken, Mormenekşe 29 ve 41. dakikalarda Emre Özsin’in golleriyle devreyi 2-1 önde tamamladı. 55. dakikada Madou Gadj skoru 3-1 yaparken 65. dakikada Okpe’nin golüyle mücadele 3-2 konuk ekip lehine tamamlandı. Turun rövanşı 1 Nisan’da oynanacak.