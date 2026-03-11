Tiyatro sanatçısı Tuğba Eskicioğlu’nun yazıp, yönettiği ve sahneye taşıdığı yeni oyunu "Siluet Silhouette", İskele Belediyesi’nin düzenlediği 15. Kültür & Sanat Günleri kapsamında seyirciyle buluştu.

İskele AKM’de önceki akşam sahnelenen oyunda, kadının taş devrinden bugüne uzanan yolculuğu anlatılıyor.

Oyunun sonunda İskele Belediyesi Kültür & Sanat ve Dış ilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa, Tuğba Eskicioğlu’na plaket taktim etti.

31 Mart’a kadar devam edecek 15. Kültür & Sanat Günleri kapsamında yarın 9.30-11.00 saatleri arasında Ceyhun Bakkaloğlu, yaratıcı yazım atölyesi ile bölge gençleriyle İskele AKM’de buluşacak, saat 19.00’da ise Kıbrıs Türk Gençlik Federasyonu ve ilçe gençlik derneklerinin katılımıyla "Kuzey Kıbrıs’ta Gençlik ve Kültürel Kimlik" Paneli gerçekleştirilecek.