Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile sendika temsilcilerinin toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığında yer alan toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

Toplantı ardından sendikalar adına TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın kendilerine hükümetin önerilerini aktardığını söyledi.

Hükümetten ilk taleplerinin bugün tutuklanan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu'nun serbest bırakılması olduğunu ifade eden Bengihan, bu olmadan herhangi bir öneriyi değerlendiremeyeceklerini kaydetti.

Bengihan, Tuğcu'nun durumunu öğrenmek üzere şu anda Lefkoşa Polis Müdürlüğüne gittiklerini belirtti.