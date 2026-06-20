Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, 10-12 Haziran 2026 tarihleri arasında Kazakistan’ın Almatı kentinde düzenlenen 12. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi’ne katıldı.

Turan Üniversitesi ev sahipliğinde, yüz yüze ve çevrim içi katılım imkânıyla düzenlenen kongre, dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenleri, araştırmacıları ve yöneticileri bir araya getirdi. Kongre kapsamında girişimcilik, ekonomi, yönetim bilimleri, eğitim ve sosyal bilimler alanlarında güncel konular ele alınırken, uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik önemli görüş alışverişlerinde bulunuldu.

Bu yıl 27 ülkeden akademisyen ve araştırmacının katıldığı kongrede 225 bilimsel bildiri kabul edilerek sunuldu. Uluslararası düzeyde önemli bir bilimsel platform olarak kabul edilen EMI Kongresi, farklı disiplinlerden uzmanların bilgi ve deneyim paylaşımına olanak sağlayarak akademik iş birliklerinin güçlendirilmesine katkıda bulundu.

Kongre süresince çeşitli oturumlara katılan Prof. Dr. Mustafa Tümer, uluslararası akademik çevrelerin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde eğitim, kültür, vakıf medeniyeti ve toplum yararına yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, olası iş birliği alanları da ele alındı.

Kongreye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mustafa Tümer, "12. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi için yalnızca akademik bir etkinlik değil; vakıf medeniyetinin tanıtılması, Türk Dünyası ile ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel mirasın uluslararası düzeyde anlatılması ve kurumun küresel görünürlüğünün artırılması bakımından stratejik bir platform niteliği taşımaktadır. Bu katılım, Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin geçmişten gelen vakıf tecrübesini geleceğe taşıma vizyonunun uluslararası bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Prof. Dr. Mustafa Tümer, Turan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahman Alşanov ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede yükseköğretim alanındaki gelişmeler, Türk Dünyası'nda akademik iş birliklerinin güçlendirilmesi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.