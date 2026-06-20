Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Cengiz Topel Hastanesi’ni ziyaretinde, hafta içinde hastanenin tamamının renovasyonu için ihaleye çıkılacağını duyurdu.

Dinçyürek, Cengiz Topel Hastanesi’ni ziyaret ederek planlanan yatırımlar ve yürütülecek projeler hakkında yerinde incelemelerde bulundu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Dinçyürek, uzun süredir planlanan projelerin uygulama aşamasına geldiğini belirterek, hastanenin hizmet kalitesini artıracak önemli yatırımların hayata geçirileceğini söyledi.

Dinçyürek, hastanenin teknolojik altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni bir mamografi cihazı için ihale sürecinin başlatıldığını belirtti. Dosyanın Merkez İhale Komisyonu’na sunulmasının ardından ilan edileceğini ifade eden Bakan, odyometrik incelemelerin yapılabilmesi için odyo cihazı ve ilgili odanın yapımına yönelik ihalelerin de kısa süre içinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Hastanenin fiziki yapısının da baştan sona yenileneceğini kaydeden Dinçyürek, “Bir aksilik olmazsa bir hafta içinde Cengiz Topel Hastanesi’nin tamamının renovasyonu için ihaleye çıkıyoruz. Hastaneyi modern bir yapıya kavuşturarak bölge halkına daha kaliteli sağlık hizmeti sunacağız.” dedi.

Çevre düzenlemesi, asfaltlama ve ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarının da planlamaya dahil edildiğini belirten Bakan, eksikliklerin yerinde tespit edilerek gerekli talimatların verildiğini söyledi.

Dinçyürek, Lefke ve Güzelyurt bölge halkının uzun yıllardır sağlık alanında hak ettiği çağdaş hizmeti alamadığını belirterek, yapılan yatırımlarla bu eksikliğin giderileceğini vurguladı.

Yeni acil servis projesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Dinçyürek, teknik nedenlerle yaşanan kısa süreli gecikmeye rağmen sürecin devam ettiğini belirterek, yaklaşık bir ay içerisinde projenin ihalesinin ilan edilmesini hedeflediklerini söyledi.