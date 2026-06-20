Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin yeni hizmet binasının temeli görkemli bir törenle önceki akşam atıldı.

Keman sanatçısı Ertem Nalbantoğlu’nun dinletisiyle başlayan etkinlikte, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Halk Dansları Topluluğu da gösteri sundu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla yeni hizmet binasının temeli atıldı. Öz kaynaklarla hayata geçirilen proje tamamlandığında, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin hizmet kapasitesini artıracak önemli bir merkez olarak bölge halkına hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman konuşmasında Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nde farklı görüşlerden insanların ortak akılla hareket ettiğini ve kararların birlikte alındığını belirterek, bu yönetim anlayışının yerel yönetimler kadar merkezi idare için de örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Belediyenin hizmet anlayışına da değinen Erhürman, eğitimden sağlığa, altyapıdan çevre düzenlemelerine kadar bölgenin ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet üretildiğini kaydetti. Yeni hizmet binasında kriz yönetimine yönelik bir merkezin de planlandığını belirten Erhürman, bunun ileri görüşlü ve önemli bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Yeni binanın belediyenin öz kaynaklarıyla inşa edilmesinin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erhürman, öz kaynak kullanımının özgüven ve sürdürülebilir kalkınmanın göstergesi olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de konuşmasında Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in görev yaptığı her dönemde hizmet odaklı bir anlayış sergilediğini söyledi. İçişleri Bakanlığı döneminde yaşanan bir altyapı sorununu Karavezirler ile birlikte kısa sürede çözdüklerini anlatan Öztürkler, belediyenin eğitimden altyapıya kadar birçok alanda bölgeye önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Yeni hizmet binasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yakışır çağdaş bir yapı olacağını ifade eden Öztürkler, projenin planlanandan daha kısa sürede tamamlanacağına inandığını dile getirdi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in üretken ve sonuç odaklı çalışma anlayışına dikkat çekti.

İncirli, ekonomik zorluklara rağmen belediyelerin eğitim, sağlık ve altyapı yatırımlarını sürdürmesinin önemli olduğunu vurgulayan İncirli.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ise yeni hizmet binasının yalnızca bir belediye binası olmadığını, hizmet kalitesini artıracak ve geleceği planlayacak bir merkez olarak tasarlandığını söyledi.

Belediyenin 306 kilometrekarelik alana ve 22 muhtarlık bölgesine hizmet verdiğini hatırlatan Karavezirler, tüm projelerin belediye meclisi üyeleri, muhtarlar ve çalışanlarla birlikte hayata geçirildiğini ifade etti.

Toplam 4 bin 789 metrekare alana sahip ve üç kattan oluşacak yeni hizmet binasının çocukların ve bölge halkının geleceği düşünülerek tasarlandığını belirten Karavezirler, fuaye alanı ve konferans salonunun da tüm vatandaşların kullanımına açık olacağını söyledi.

Karavezirler, “Bu bina halkımızın evi olacak” vurgusu yaparak hizmet binasının kapısının her zaman herkese açık olacağının altını çizdi.