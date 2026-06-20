Üç sendika, tasarıya karşı pazartesi günü saat 09.30’da AÖA önünde ortak basın açıklaması yapacaklarını belirterek, tüm kesimleri; kamusal eğitime, öğretmenlik mesleğine ve Atatürk Öğretmen Akademisi’nin geleceğine sahip çıkmaya davet etti.

Üç sendika tarafından yapılan ortak açıklamada, tasarıya ilişkin eleştirilerde bulunurak, düzenlemenin eğitimin ihtiyaçlarından değil seçim hesaplarından kaynaklandığını savundu. Ortak açıklamada, tasarının gençlerin öğretmenlik hayallerini olumsuz etkileyeceği ve yıllardır emek veren birçok kişinin beklentilerini boşa çıkaracağı ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca, tasarının Anayasa Mahkemesi kararlarını atlatmak amacıyla hazırlandığı iddia edilerek, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin öğretmen yetiştiren köklü bir eğitim kurumu olmaktan uzaklaştırılmak istendiği öne sürüldü.

“AÖA, bu toplumun kamusal eğitim hafızasıdır. Liyakatin, eşitliğin ve nitelikli öğretmen yetiştirmenin güvencesidir.” ifadelerine yer verilen açıklamada, gençlerin geleceğinin siyasi hesaplara teslim edilmeyeceği, Akademi’nin itibarı ile öğretmenlik mesleğinin saygınlığının birlikte korunacağı kaydedildi.

-Gençlere çağrı

KTÖS, KTOEÖS ve DAÜ-SEN, yaptıkları ayrı bir açıklamada ise gençlere seslendi.

Konunun yalnızca bir yasa tasarısı olmadığı belirtilen açıklamada, konunun yıllardır öğretmen olabilmek için çalışan, emek veren, sınavlara hazırlanan ve bu mesleğin hayalini kuran gençlerin geleceği olduğu ifade edildi.

Üç sendika, gençleri ve toplumun tüm kesimlerini pazartesi günü Atatürk Öğretmen Akademisi önünde düzenlenecek ortak basın açıklamasına destek vermeye; AÖA öğrencileri ile öğretmen olma hayali kuran gençlerin yanında durmaya ve liyakat ile kurumlara sahip çıkmaya çağırdı.