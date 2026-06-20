Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin yeni hizmet binasının Projenin mimarı Yüksek Mimar Ahmet Akbil, yeni hizmet merkezinin yalnızca bir belediye binası değil, vatandaş odaklı hizmet anlayışını yansıtan çağdaş bir yaşam ve hizmet alanı olarak tasarlandığını belirtti.

Akbil, yapının Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin tüm birimlerini aynı çatı altında buluşturarak hizmet süreçlerinde etkinlik ve verimlilik sağlayacağını söyledi.

Toplam 4 bin 789 metrekare kullanım alanına sahip olacak yeni hizmet binasının zemin kat ve üç normal kattan oluşacağını belirten Akbil, projede vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek çok sayıda birimin yer alacağını kaydetti.

Akbil, bina içerisinde 38 ofis, konferans salonu, toplantı odaları, kafeterya, yemekhane, mutfak, fuaye alanı, emzirme odası, revir ve yönetim birimlerinin bulunacağını ifade etti. Akbil, ayrıca 110 araç kapasiteli otopark sayesinde vatandaşların belediye hizmetlerine daha rahat erişebileceğini vurguladı.

Yeni hizmet binasının tasarımında erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkelerinin ön planda tutulduğunu belirten Akbil, yapının engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde planlandığını söyledi.

Enerji verimliliğini esas alan altyapı sistemleri, modern teknik donanımlar, gelişmiş güvenlik çözümleri ve çağdaş mimari yaklaşımın projeye entegre edildiğini kaydeden Akbil, binanın uzun yıllar boyunca bölge halkına hizmet verecek örnek bir kamu yapısı olacağını dile getirdi.

Akbil, tamamlandığında Mesarya’nın göz bebeği olacak simge yapılarından biri haline gelmesi hedeflenen yeni hizmet binasının, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin kurumsal kapasitesini güçlendirirken, çağdaş belediyecilik anlayışının da önemli bir göstergesi olacağını söyledi.