Merkez'den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Kuğulu Park’ta yer alacak anma etkinliği saat 18.00’de başlayacak.

Bu yıl; “33 Can, 33 Yıl” şiarıyla Avrupa ve Türkiye’nin pek çok yerinde eş zamanlı olarak meydanlarda ve kamusal alanlarda anma etkinlikleri düzenleneceğine işaret edilen açıklamada, “2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas Madımak Oteli’nde insanlığa karşı işlenen katliamın üzerinden 33 yıl geçti. Geçen 33 yılda Sivas’ın acısı hiç dinmedi. 33 yıldır bıkmadan, usanmadan Sivas’ta yitirdiğimiz canlarımızı anıyor, adalet istemimizi tekrarlıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, etkinliğe, duyarlı herkesin davetli olduğu da belirtildi.