Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkanvekili Ahmet Savaşan, “2024 yılı boyunca yaşadığımız zorluklar ve elde ettiğimiz başarılar hepimiz için değerli birer anı olarak geride kalıyor. Şimdi geleceğe, el ele, daha büyük bir inançla bakma zamanıdır.” ifadelerini kullandı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Savaşan yeni yıl dolayısıyla kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2025 yılının yeni umutlar ve hedeflerle karşılandığını belirtti.

Savaşan, 2025 yılının Kıbrıs Türk halkı arasındaki dayanışmanın daha da güçlendiği, toplumsal barış ve huzurun pekiştiği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her alanda daha ileriye taşındığı bir yıl olması temennisinde bulundu.

Savaşan mesajında “Görevimiz; her bir vatandaşımızın refahını artırmak, gençlerimize umut dolu yarınlar bırakmak ve çocuklarımız için daha güçlü bir gelecek inşa etmektir. Halkımızın desteğiyle, 2025 yılında da bu hedeflere ulaşmak için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Ahmet Savaşan’ın paylaşımı şöyle:

“Birlikte bir yılı daha geride bırakırken, yeni umutlar ve hedeflerle dolu 2025 yılını coşkuyla karşılıyoruz. 2024 yılı boyunca yaşadığımız zorluklar, elde ettiğimiz başarılar hepimiz için değerli birer anı olarak geride kalıyor. Şimdi geleceğe, el ele, daha büyük bir inançla bakma zamanıdır.

2025 yılı; halkımız arasındaki dayanışmanın daha da güçlendiği, toplumsal barış ve huzurun pekiştiği, ülkemizin her alanda daha ileriye taşındığı bir yıl olmalıdır.

Görevimiz, her bir vatandaşımızın refahını artırmak, gençlerimize umut dolu yarınlar bırakmak ve çocuklarımız için daha güçlü bir gelecek inşa etmektir. Halkımızın desteğiyle, 2025 yılında da bu hedeflere ulaşmak için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Unutmayalım ki, halkımızın ve kopmaz parçası olduğumuz Türk milletinin birlik ve beraberliği, en büyük gücümüzdür. Bu yeni yılın, sadece takvimlerde bir değişiklik değil, aynı zamanda ülkemiz ve hepimiz için bir yenilenme, bir yükselme ve bir atılım dönemi olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

2025 yılının, ülkemize ve tüm dünyaya barış, sağlık, sevgi ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bu yeni yılda, hep birlikte daha güçlü, daha müreffeh bir geleceğe yürümek dileğiyle, Yeni yılınızı kutluyorum.”