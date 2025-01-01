BM Barış Gücü Basın Sözcüsü Aleem Siddique BM Barış Gücü’nün, KKTC’ye temas eden ve ara bölge içerisinde iki yüz metre derinliğe kadar uzanan tarım arazilerinin ekimine moratoryum önerdiği yolunda Rum basınında yer alan haberleri yalanladı.

Alithia ve diğer gazetelere göre Siddique, Rum basınına yansıyan iddiaları yorumlamasını isteyen Rum Haber Ajansı’na (KİPE) “BM’nin kontrolündeki ara bölge içerisindeki tarımsal faaliyetler konusundaki mevcut anlaşma geçerlidir ve ara bölge içerisindeki bütün tarımsal faaliyetlerde (anlaşmaya) uyulmalıdır.” dedi.

Haberde 20 Aralık 2024’te BM’nin Derinya’daki Rum polisine, BM Barış Gücü’nden izin almadan ara bölgeye girmeye çalışan Rum çiftçilerin iki Barış Gücü görevlisine saldırdığını ve yaraladığını, Barış Gücü’ne ait üç araca hasar verdiği şikayetinde bulunduğu hatırlatıldı.