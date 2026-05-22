KKTC şampiyonu Yakın Doğu Koleji Yıldız Kız Satranç Takımı, Denizli’de düzenlenen Türkiye Ortaokullar Arası Kız Satranç Müsabakaları’nda da önemli bir başarıya imza atarak Türkiye dördüncüsü oldu.

Yakın Doğu Koleji Yıldız Kız Satranç Takımı, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen Okullar Arası Kız Satranç Müsabakaları’nda şampiyon olarak önemli bir başarı elde etti. Esma Eniz Sence, Reyhan Aslan, Hatice Aslan ve Azra Dinç’ten oluşan takım, ardından Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Ortaokullar Arası Kız Satranç Müsabakaları’nda da başarılı performans sergileyerek Türkiye dördüncüsü oldu. Denizli’de 4-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvada dikkat çeken Yakın Doğu Koleji öğrencileri, KKTC’yi ve okulunu gururlandırdı.

Yakın Doğu Koleji Yıldız Kız Satranç Takımı, toplam altı tur üzerinden oynanan turnuvada ortaya koyduğu başarılı mücadeleyle üst sıralarda yer aldı. Turnuva boyunca disiplinli oyunları ve stratejik hamleleriyle öne çıkan sporcular, Türkiye genelinden katılan güçlü rakipler arasında önemli bir derece elde etti.

Denizli’de düzenlenen turnuvada birinciliği Özel Denizli Bilnet Ortaokulu kazanırken, Özel Final Altınordu Ortaokulu ikinci, Fatih Ortaokulu üçüncü oldu. Yakın Doğu Koleji ise turnuvayı dördüncü sırada tamamlayarak uluslararası düzeyde elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi.