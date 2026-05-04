Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla merhum Bilardo Federasyonu Başkanı Aşkın Burcu anısına "Uluslararası 9 Top Bilardo Turnuvası" düzenlendi.

Gazimağusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, turnuvada, şampiyon Mustafa Alnar olurken, ikinciliği Avrupa Senyörler Şampiyonu Ferdi Özdemir, üçüncülüğü de Osman Şanlısoy elde etti.

Turnuvanın organizasyonunu üstlenen Osman Şanlısoy ve Mustafa Alnar, turnuva sonunda yaptıkları konuşmalarda, öncelikli amaçlarının Aşkın Burcu’nun adını ve bilardo sporuna kattığı değeri yaşatmak olduğunu belirterek, Aşkın Burcu’nun kendilerine rehberlik eden önemli bir isim olduğunu ve onun açtığı yolda turnuvalar düzenleyerek bilardo sporuna katkı koymayı hedeflediklerini aktardılar.

Turnuvaya katılan Avrupa Senyörler Şampiyonu Ferdi Özdemir de, Aşkın Burcu’nun yalnızca Kıbrıs’ta değil, Türkiye’de de bilardo camiası üzerinde önemli etkiler bıraktığını belirterek, bilardo adına Aşkın Burcu sayesinde çok değerli kazanımlar elde edildiğini kaydetti.

MAGEM Maraş Sorumlusu Cansu Canalp Yarışan da, uluslararası bilardo turnuvasına ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğa işaret ederek, Aşkın Burcu'nun, bilardo sporuna çok emek veren ve gençlerin önünü açan çok değerli bir isim olduğunu kaydetti.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.