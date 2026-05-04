Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Cahit Kasapoğlu Kulüpler Arası Tenis Ligi, heyecan dolu final ve üçüncülük karşılaşmalarının ardından tamamlandı. Tenis severlere büyük bir rekabet sunan organizasyonda şampiyonluk ipini Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü göğüsledi.

Finalde Gönyeli Tenis Kulübü ile karşı karşıya gelen Gazimağusa temsilcisi, KKTF kortlarında oynanan mücadelelerde üstün bir performans ortaya koydu. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmaları 4-2’lik skorla kazanan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, ligi zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Gönyeli Tenis Kulübü ise turnuvayı ikinci sırada bitirdi.

Üçüncülük mücadelesinde ise Lefkoşa Şehir Kulübü ile Pakan Spor Kulübü Derneği kozlarını paylaştı. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada kazanan taraf 4-3’lük skorla Pakan Spor Kulübü Derneği oldu ve organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.