Okçuluk Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu 1. Açık Alan Süperminik, U-13 A, U- 13 B ve U-15 Yarışmaları 3 Mayıs Pazar günü Okçuluk Federasyonu'nda düzenlendi.
Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:
SÜPERMİNİK KIZ
1. Eylem Yiğit (KODOSD)
U-13 A KIZ
1. Eylül Yiğit (KODOSD)
2. Hilye Hüma Yılmaz (KODOSD)
3. Sevi Tunaboylu (KODOSD)
U-13 A ERKEK
1. Sarp Taydaş (BAF)
2. Ömer Kandil (MGA)
3. Doğa Kaşot (KODOSD)
U-13 B OLİMPİK KIZ
1. Melek Osum (KANTARA)
2. Doğa Eşki (KODOSD)
3. Ceyda İşlekli (MGA)
U-13 B OLİMPİK ERKEK
1. Talha Efe Altıntaş(MGA)
2. Doğukan Eşki (KODOSD)
3. Süleyman Babayit (KANTARA)
U-15 OLİMPİK KIZ
1. Irmak Sekmen (BAF)
2. Sevgi Albayrak (KODOSD)
3. Nehir Demirci (KODOSD)
U-15 OLİMPİK ERKEK
1. Mayıs Acar (KODOSD)
2. Güney Albayrak (KODOSD)
3. Ürün Çıralı (KODOSD)
U-15 MAKARALI ERKEK
Berkay Talaş (BAF)