Okçuluk Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu 1. Açık Alan Süperminik, U-13 A, U- 13 B ve U-15 Yarışmaları 3 Mayıs Pazar günü Okçuluk Federasyonu'nda düzenlendi.

Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:

SÜPERMİNİK KIZ

U17 Türkiye Badminton Şampiyonasında 2 sporcumuz Ana Tabloda
U17 Türkiye Badminton Şampiyonasında 2 sporcumuz Ana Tabloda
İçeriği Görüntüle

1. Eylem Yiğit (KODOSD)

U-13 A KIZ

1. Eylül Yiğit (KODOSD)

2. Hilye Hüma Yılmaz (KODOSD)

3. Sevi Tunaboylu (KODOSD)

U-13 A ERKEK

1. Sarp Taydaş (BAF)

2. Ömer Kandil (MGA)

3. Doğa Kaşot (KODOSD)

U-13 B OLİMPİK KIZ

1. Melek Osum (KANTARA)

2. Doğa Eşki (KODOSD)

3. Ceyda İşlekli (MGA)

U-13 B OLİMPİK ERKEK

1. Talha Efe Altıntaş(MGA)

2. Doğukan Eşki (KODOSD)

3. Süleyman Babayit (KANTARA)

U-15 OLİMPİK KIZ

1. Irmak Sekmen (BAF)

2. Sevgi Albayrak (KODOSD)

3. Nehir Demirci (KODOSD)

U-15 OLİMPİK ERKEK

1. Mayıs Acar (KODOSD)

2. Güney Albayrak (KODOSD)

3. Ürün Çıralı (KODOSD)

U-15 MAKARALI ERKEK

Berkay Talaş (BAF)