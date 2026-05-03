Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun kurucu başkanı ve KKTC Milli Olimpiyat Komitesi kurucusu merhum Ahmed Sami Topcan ölümünün 21.yılında kabri başında anılacak. Anma töreni 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü, saat 17:00’de Lefkoşa Kabristanlığı’nda gerçekleşecek.

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı, Topcan’ın anı günü vesilesiyle mesaj yayımladı.

“KKTC spor camiasının öncü isimlerinden, MOK ve KTFF’nin kurucusu ve ilk başkanı Ahmed Sami Topcan’ı, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Ahmed Sami Topcan, Kuzey Kıbrıs Türk futbolunun kurumsallaşmasında ve gelişiminde önemli rol oynamış; vizyonu, kararlılığı ve spora olan tutkusu ile genç nesillere ilham kaynağı olmuştur. Kurucusu olduğu yapılar sayesinde futbolun disiplinli ve sürdürülebilir bir zemine oturmasına katkı sağlamış, sporun birleştirici gücünü toplumla buluşturmuştur.

Onun ortaya koyduğu değerler ve bıraktığı miras, bugün hâlâ spor camiasına yol göstermeye devam etmektedir. Fair play anlayışı, spor ahlakına verdiği önem ve özverili çalışmaları, gelecek nesiller için örnek teşkil etmektedir.

Bu anlamlı günde, Ahmed Sami Topcan’ı bir kez daha rahmetle anıyor; ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiasına saygılarımızı sunuyoruz.

Ruhu şad olsun.”