Dün olduğu gibi bugün de Rum liderliği Kıbrıs’ta olası bir siyasi çözümle birlikte tarihin derinliklerinden gelen Enosis’e giden yolu açmayı hedefliyor.

Kıbrıs Türk Halkı, asla ve asla bu oyuna gelmeyecektir.

Dünden bugüne bağımsız ve egemen devletimiz  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığını kabullenemeyen Rum liderliği; Kıbrıs sorunu ile ilgili yeni bir görüşme süresinin başlamasını hedeflerken; olası bir siyasi çözümde öncelikli  hedefleri; mevcut Garanti Anlaşmalarının iptalini  ve de Türk Askerinin adadan gitmesini sağlamaktır ve dahası  Rumların Kuzey Kıbrıs’taki eski topraklarına dönmektir, Kıbrıs Türk Halkını ‘azınlık’ hakları ile kendi egemenlikleri altına almaktır.

Rum-Yunan ikilisi çok iyi bilmelidir ki Garanti Antlaşmalarının iptali ve de Türk Askerinin adadan çıkması asla ve asla söz konusu olamaz ve de olmayacaktır. Türk Askeri ilelebet bu adada kalmaya  devam edecektir. Rumlar Kuzey Kıbrıs’taki topraklarına asla ve asla dönemeyeceklerdir.

Kıbrıs Türk halkının hedefi; temellerinde Mücahit halkımızın, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) mensuplarının, kahraman Mehmetçiklerimizin, aziz şehitlerimizin canı ve kanı pahasına ilan edilen bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini anavatanımız Türkiye’nin desteğinde yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

27.11.2024 tarihli yerel yazılı basınımızda yer alan haberlere göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre;  KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  KKTC TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Tanıtım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a, kendine yaptığı ziyarette önemli bir organizasyon olan TEKNOFEST’in ülkede yapılması önerisini dile getirmesi üzerine TEKNOFEST 2025’in KKTC’de yapılması ile ilgili çalışmaların başladığını belirtti ve bu çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti..

..Bayraktar’a bir kez daha teşekkürlerini ileten KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TEKNOFEST ekibine de çalışmalarında başarılar diledi.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir üniversite adası olduğunu ve iklim koşulları da göz önünde bulundurularak organizasyonun tarihlerin şekilleneceğini düşündüğünü ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar  “Bu organizasyon Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ekonomik yapısına  ve verdiğimiz mücadeleye önemli bir katkı koyacaktır” dedi..

..Bu projenin büyüklüğüne ve önemine vurgu yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  tüm ekibe bir kez daha teşekkür etti.

..Bizim şiarımız Anavatan ve Yavru Vatanın  Mavi Vatan’da  birlikte geleceğe  daha güçlü adımlarla yürüyebilmesidir” diyen  KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin statüsünün her geçen gün yaşanan gelişmelerle artmakta olduğunu sözlerine ekledi.

Yine 27.11.2024  tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan haberlere göre; MHP Keçiören İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulunu kabul etti..

Kabulde yapmış olduğu konuşmada KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının mücadelesini  sürdürdüğünü ifade ederek, bağımsız bir Türk devleti olarak seslerini duyurmak adına çaba sarf ettiklerini kaydetti. KKTC Cumhurbaşkanlığı’ndan  verile bilgiye göre KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MHP Keçiören  İlçe Başkanı  Metin Bayrakçı ve yönetim kurulunu kabul etti..

..20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ve akabinde yaşanan gelişmelere değinen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulması ile Kıbrıs’ta iki devletli, iki halk mesajını çok net bir şekilde verdiklerini vurguladı..

..Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Dilimiz, dinimiz, milli değerlerimiz, geçmişimiz ve maneviyatımız ile  Kuzey Kıbrıs’ta  bağımsız bir Türk Devletinin varlığı; Anavatan Türkiye ile iş birliğimizin, Türk dünyası ile bağlarımızın, Mavi Vatan’daki hak ve hukukumuzun ve de hak ve çıkarlarımızın korunması adına önemli bir otoritedir. Egemen bir devlet olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin  varlığı önemlidir. Aksi halde halk olarak varlığımız güvenliğimiz sıkıntıya girecektir” dedi..

.. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının  güvenlik, huzur, egemenlik hakkı ayrıca  dengelerin korunması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha da güçlenmesi gerektiğini ifade etti..

..İki devletli siyasetin savunucusu  olduğunu  her vesileyle vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, devletin milli varlığının devamı için Türkiye ile bağların gelişerek artmasının önemli olduğunu belirtti. Milli mücadeleyi bu duygularla  sürdürdüklerini kaydeden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  tüm olumsuzluklara  göğüs germeye  devam edeceklerini vurgulayarak gelecek nesillere  de bu milli duyguları aşılamanın  en büyük temennileri olduğunu dile getirdi..

..Konuşmasının sonunda, Kıbrıs Türk Halkının milli mücadelesinde en büyük destekçisinin anavatanımız Türkiye olduğunu yineleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu konuda memnuniyetini ifade etti.

Gelinen noktada ne yazık ki dünden bugüne Rum liderliği, Temmuz  2017 Crans Montana Konferansında olduğu gibi “Garanti Anlaşmaları iptal edilmeli, Türk Askeri adadan gitmeli,  Rum göçmenler Kuzey Kıbrıs’taki topraklarına geri dönmeli, Kıbrıs Türkleri ‘azınlık’ haklarına razı olmalı” diyor başka bir şey demiyor!..

Kıbrıs Türk halkı olası bir siyasi çözümde  asla ve asla  Rum-Yunan ikilisinin oyunlarına gelmeyecektir. Garanti Anlaşmalarından asla vazgeçmeyecektir. Türk Askeri Kıbrıs’ta var olmaya devam edecektir. Kıbrıs Türk halkı her ne pahasına olursa olsun bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine  sahip çıkmaya devam edecektir.

Sonuç olarak; anavatanımız Türkiye’nin desteğinde  büyük mücadeleler vererek bu günlere gelen Kıbrıs Türk halkı,  bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini   yaşatmak ve tanınmasını sağlamak azminde ve kararındadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..