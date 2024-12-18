Dün olduğu gibi bugün de Rum liderliği Kıbrıs’ta olası bir siyasi çözümle birlikte tarihin derinliklerinden gelen Enosis’e giden yolu açmayı hedefliyor.

Kıbrıs Türk Halkı, asla ve asla bu oyuna gelmeyecektir.

Dünden bugüne bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığını kabullenemeyen Rum liderliği; Kıbrıs sorunu ile ilgili yeni bir görüşme süresinin başlamasını hedeflerken; olası bir siyasi çözümde öncelikli hedefleri; mevcut Garanti Anlaşmalarının iptalini ve de Türk Askerinin adadan gitmesini sağlamaktır ve dahası Rumların Kuzey Kıbrıs’taki eski topraklarına dönmektir, Kıbrıs Türk Halkını ‘azınlık’ hakları ile kendi egemenlikleri altına almaktır.

Rum-Yunan ikilisi çok iyi bilmelidir ki Garanti Antlaşmalarının iptali ve de Türk Askerinin adadan çıkması asla ve asla söz konusu olamaz ve de olmayacaktır. Türk Askeri ilelebet bu adada kalmaya devam edecektir. Rumlar Kuzey Kıbrıs’taki topraklarına asla ve asla dönemeyeceklerdir.

Kıbrıs Türk halkının hedefi; temellerinde Mücahit halkımızın, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) mensuplarının, kahraman Mehmetçiklerimizin, aziz şehitlerimizin canı ve kanı pahasına ilan edilen bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini anavatanımız Türkiye’nin desteğinde yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

27.11.2024 tarihli yerel yazılı basınımızda yer alan haberlere göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Tanıtım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a, kendine yaptığı ziyarette önemli bir organizasyon olan TEKNOFEST’in ülkede yapılması önerisini dile getirmesi üzerine TEKNOFEST 2025’in KKTC’de yapılması ile ilgili çalışmaların başladığını belirtti ve bu çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti..

..Bayraktar’a bir kez daha teşekkürlerini ileten KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TEKNOFEST ekibine de çalışmalarında başarılar diledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir üniversite adası olduğunu ve iklim koşulları da göz önünde bulundurularak organizasyonun tarihlerin şekilleneceğini düşündüğünü ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Bu organizasyon Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ekonomik yapısına ve verdiğimiz mücadeleye önemli bir katkı koyacaktır” dedi..

..Bu projenin büyüklüğüne ve önemine vurgu yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tüm ekibe bir kez daha teşekkür etti.

..Bizim şiarımız Anavatan ve Yavru Vatanın Mavi Vatan’da birlikte geleceğe daha güçlü adımlarla yürüyebilmesidir” diyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin statüsünün her geçen gün yaşanan gelişmelerle artmakta olduğunu sözlerine ekledi.

Yine 27.11.2024 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan haberlere göre; MHP Keçiören İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulunu kabul etti..

Kabulde yapmış olduğu konuşmada KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının mücadelesini sürdürdüğünü ifade ederek, bağımsız bir Türk devleti olarak seslerini duyurmak adına çaba sarf ettiklerini kaydetti. KKTC Cumhurbaşkanlığı’ndan verile bilgiye göre KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MHP Keçiören İlçe Başkanı Metin Bayrakçı ve yönetim kurulunu kabul etti..

..20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ve akabinde yaşanan gelişmelere değinen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulması ile Kıbrıs’ta iki devletli, iki halk mesajını çok net bir şekilde verdiklerini vurguladı..

..Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Dilimiz, dinimiz, milli değerlerimiz, geçmişimiz ve maneviyatımız ile Kuzey Kıbrıs’ta bağımsız bir Türk Devletinin varlığı; Anavatan Türkiye ile iş birliğimizin, Türk dünyası ile bağlarımızın, Mavi Vatan’daki hak ve hukukumuzun ve de hak ve çıkarlarımızın korunması adına önemli bir otoritedir. Egemen bir devlet olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığı önemlidir. Aksi halde halk olarak varlığımız güvenliğimiz sıkıntıya girecektir” dedi..

.. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının güvenlik, huzur, egemenlik hakkı ayrıca dengelerin korunması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha da güçlenmesi gerektiğini ifade etti..

..İki devletli siyasetin savunucusu olduğunu her vesileyle vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, devletin milli varlığının devamı için Türkiye ile bağların gelişerek artmasının önemli olduğunu belirtti. Milli mücadeleyi bu duygularla sürdürdüklerini kaydeden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tüm olumsuzluklara göğüs germeye devam edeceklerini vurgulayarak gelecek nesillere de bu milli duyguları aşılamanın en büyük temennileri olduğunu dile getirdi..

..Konuşmasının sonunda, Kıbrıs Türk Halkının milli mücadelesinde en büyük destekçisinin anavatanımız Türkiye olduğunu yineleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu konuda memnuniyetini ifade etti.

Gelinen noktada ne yazık ki dünden bugüne Rum liderliği, Temmuz 2017 Crans Montana Konferansında olduğu gibi “Garanti Anlaşmaları iptal edilmeli, Türk Askeri adadan gitmeli, Rum göçmenler Kuzey Kıbrıs’taki topraklarına geri dönmeli, Kıbrıs Türkleri ‘azınlık’ haklarına razı olmalı” diyor başka bir şey demiyor!..

Kıbrıs Türk halkı olası bir siyasi çözümde asla ve asla Rum-Yunan ikilisinin oyunlarına gelmeyecektir. Garanti Anlaşmalarından asla vazgeçmeyecektir. Türk Askeri Kıbrıs’ta var olmaya devam edecektir. Kıbrıs Türk halkı her ne pahasına olursa olsun bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine sahip çıkmaya devam edecektir.

Sonuç olarak; anavatanımız Türkiye’nin desteğinde büyük mücadeleler vererek bu günlere gelen Kıbrıs Türk halkı, bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamak azminde ve kararındadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..