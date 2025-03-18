Aykut Group bünyesinde faaliyet gösteren Island Green Construction, sadece inşaat sektöründe değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol alıyor. 15 Mart’ta gerçekleşen Royal Riding Club Engel Atlama Yarışı’na sponsor olarak destek veren şirket, binicilik sporunun gelişmesi için adımlar atmaya devam ediyor.

Kızları Derin’in biniciliğe duyduğu tutku sayesinde ailede özel bir yere sahip olan spora, Island Green Direktörü Aykut Satvet ve eşi Ebru Satvet bireysel ve şirket olarak desteklerini sürdürüyor. Bu etkinlik onlar için sadece sponsorluk anlamına gelmiyor; aynı zamanda doğa ile uyumlu gelişme vizyonunu ve disiplin, bağlılık gibi değerleri de öğretmesi sebebiyle Island Green Construction’ın yaklaşımını da yansıtıyor.

Toplamda 6 kategoride 9 farklı binicilik kulübünün katıldığı bu prestijli yarışmada, Island Green Construction, özellikle iki önemli yarışa sponsor olarak yerini aldı. Şirket, bu etkinliğe destek vermekle kalmayıp, aynı zamanda 2021 yılından beri düzenlenen ve şirketin ana sponsorluğunda yapılan Island Green Cup’ın 3. sezonunu da önümüzdeki aylarda gerçekleştirecek. Bu organizasyon, Kuzey Kıbrıs'ta binicilik sporunun hak ettiği ilgiyi görmesi adına önemli bir adım olacak. Şirket, Royal Riding Club ve Binicilik Federasyonu yetkilileri ile görüşmelere başladı.

Yarışın sonuçlarına göz atacak olursak:

105 cm Kategorisi

1. Ada Sandallı (SARDES ASK)

2. Osman Veli (ÇELEBİ ASK)

3. Nilgün ÇELEBİ (ÇELEBİ ASK)

95 cm Kategorisi

1. Doruk Tunaç (TUNAÇ ASK)

2. Rüzgar Tunaç (TUNAÇ ASK)

3. Olcay Özcam (ÇELEBİ ASK)

85 cm 18 Yaş Üstü Kategorisi

1. Deniz Uysal (Mirka AKS)

2. Anna Maximova (Royal ASK)

3. Kannah İngles (Çelebi ASK)

85 cm 18 Yaş Altı Kategorisi

1. Şenay Okkaygün

2. İsmail Sağlamer

3. Karina Odnorozhenko

65 cm 15 Yaş Üstü Kategorisi

1. Karina Odnorozhenko

2. Margarita Vatsenko

3. Sabiha Gökçen Zeybek

65 cm 15 Yaş Altı Kategorisi

1. Şenay Okkaygün (Çelebi ASK)

2. İsmail Sağlamer (Royal ASK)

3. Taner Zaimoğlu (Çelebi ASK)