KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, İstanbul’da kamp çalışmalarına başlayan milli sporcular ve antrenörlere başarı dileklerini ileterek, 2032 Olimpiyat Oyunları hedefini bir kez daha vurguladı.

Sapsızoğlu, yaptığı paylaşımda disiplin, azim ve inancın başarıya giden yolda en önemli unsurlar olduğuna dikkat çekerek, sporcularla gurur duyduklarını ifade etti.

Başkan Hasan Sapsızoğlu, “İstanbul’da kamp çalışmalarına başlayan sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyoruz. Disiplinle, azimle ve inançla çıktığınız bu yolda sizlerle gurur duyuyoruz. Her antrenman, 2032 Olimpiyat hedefimize atılan güçlü bir adımdır.” ifadelerini kullandı.

Paylaşımını “Hedef 2032” ve “Altın Kızlar” mesajlarıyla tamamlayan Sapsızoğlu, Türk cimnastiğinin geleceğine olan inancını bir kez daha ortaya koydu.