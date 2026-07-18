KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Antalya’da düzenlenen Yıldızlar – Gençler – Büyükler Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda elde edilen başarılar sonrasında açıklamalarda bulundu.

Hasan Sapsızoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Sporcularımız Yıldızlar – Gençler – Büyükler Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda önemli başarılar elde ettiler.

Her başarı, emek, inanç ve doğru bir vizyonun eseridir. 2019’dan bugüne attığımız her adımda tek hedefimiz çocuklarımızın hayallerine ulaşmasını sağlamaktı. Bugün Türkiye’de finaller gören, madalya mücadelesi veren kupalar kazanan sporcularımız varsa; bunun arkasında büyük bir aile, fedakâr antrenörlerimiz, kulüplerimiz, ailelerimiz ve bizlere güvenen herkes vardır.

Daha yolun başındayız. Durmadan çalışmaya, üretmeye ve KKTC sporumuzu daha büyük başarılara taşımaya devam edeceğiz. Çünkü biz, çocuklarımızın geleceğini şekillendiriyoruz.”