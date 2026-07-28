Çatalköy - Esentepe Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Esentepe Spor Festivali, sporun birleştirici ve coşkulu ruhunu Esentepe’de buluşturdu.

Triatletler Alagadi’de aquatlon heyecanı yaşayacak
Triatletler Alagadi’de aquatlon heyecanı yaşayacak
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Festival kapsamında gerçekleştirilen Yüzme, Mini Survivor, Mini Futbol, Plaj Voleybolu ve Plaj Hentbolu olmak üzere 5 farklı branşta mücadele eden sporcular, yeteneklerini ve mücadele azimlerini ortaya koydu.

Birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne olan festivalde dereceye giren sporcular, ödül töreninde başarılarını kutladı. Törende sporculara ödülleri, Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve Belediye Asbaşkanı Başak Tümkan tarafından takdim edildi.