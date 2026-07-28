Çatalköy - Esentepe Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Esentepe Spor Festivali, sporun birleştirici ve coşkulu ruhunu Esentepe’de buluşturdu.

Festival kapsamında gerçekleştirilen Yüzme, Mini Survivor, Mini Futbol, Plaj Voleybolu ve Plaj Hentbolu olmak üzere 5 farklı branşta mücadele eden sporcular, yeteneklerini ve mücadele azimlerini ortaya koydu.

Birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne olan festivalde dereceye giren sporcular, ödül töreninde başarılarını kutladı. Törende sporculara ödülleri, Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve Belediye Asbaşkanı Başak Tümkan tarafından takdim edildi.