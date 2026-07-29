Milletler Ligi Finalleri Çin'de devam ediyor. Türkiye Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Slovenya ile karşılaştı. Ningbo kentinde oynanan maç hızlı başladı.

Slovenya ilk seti 25-21 alarak avantaj sağladı. İkinci sette parkedeki mücadele nefes kesti. Oyun, bir rakibe bir Filenin Efeleri'ne gitti geldi. Uzayan bölümlerde Slovenya 35-33 ile durumu 2-0'a getirdi.

3'üncü set yine çekişmeli başladı. Slovenler başlarda farkı açsa da milliler pes etmedi. Bir önceki set gibi uzayan bölümlerde hata yapmayan Slovenya, bu kez 39-37 ile gülen taraf oldu. Maçı 3-0 kazanan Slovenya yarı finalde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.