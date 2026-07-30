Tatlısu ve Gazimağusa’da, çevreye rahatsızlık veren alkollü iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Tatlısu’da kamuya açık yerde 207 miligram alkollü İ.S.(E-66), sarhoş olduğu sırada bir kafenin ön kısmına idrarını yaptı, bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Gazimağusa’da ise sarhoş olup nefes örneği vermeyi reddeden O.Ç.(E-32), bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

- İkamet izinsiz beş kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ise ikamet izinsiz beş kişi tutuklandı.

Eşine karşı ilk suçu değilmiş!
Eşine karşı ilk suçu değilmiş!
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Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.