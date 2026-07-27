Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) üyeler arası aktiviteler düzenlemeye devam ediyor. Necati Özsoy başkanlığında sosyal aktivitelere de büyük önem veren KTSYD yönetimi, her yıl düzenlenen merhum spor yazarlarından Gültekin Mavigözlü anısına darts turnuvasının 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 18.00'de Yenicami Kulübü’nde yapılmasını kararlaştırdı. Bu turnuva ile KTSYD üyeleri bir araya gelip sportif aktivite kaynaşma ve Gültekin Mavigözlü’nü anma etkinliğinde buluşmuş olacak. Geçen yıl düzenlenen turnuvada Necati Külahlılar şampiyon olmuştu. Gültekin Mevigözlü 16 Şubat 2014 tarihinde KTSYD üyesi iken vefat etmişti.