Kıbrıs Türk Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Sporun gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar ile cimnastik sporunun geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak sporun her dalına ve sporculara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

SPORUN GELİŞİMİ VE ORTAK ÇALIŞMALAR ELE ALINDI

Sporun gelişimine ve gençlerin spora kazandırılmasına yönelik çalışmalarını sürdüren İskele Belediyesi, spor federasyonlarıyla iş birliğini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kıbrıs Türk Jimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Özellikle çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine dikkat çekilen görüşmede, yerel yönetimlerin sporun gelişimine sağladığı katkılar da değerlendirildi.

SADIKOĞLU: “SPORA VE SPORCUYA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençlerin sporla iç içe yetişmesini önemsediklerini belirtti. İskele Belediyesi olarak spora ve sporculara destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Jimnastik Federasyonu'nun çalışmalarında başarılar diledi.