Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu tarafından organize edilen Zor Hareketler Milli Takım 2. Etap Seçme Müsebakaları Pazartesi günü yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen müsabakalara bölge sporcuları katılırken müsabakaları, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner, Zehra Karip ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
Müsabakalarda derece alan sporcular aşağıdaki gibidir.
BAYANLAR SONUÇLARI
1. Katagori : 1. Melek Ünver
2. Katagori: 1. Ayça Karip
3. Katagori: 1. Alya Volkan
4. Katagori : 1. Tuvana Yeleğen
5. Katagori : 1. Utku Kavin Yeleğen
6. Katagori: 1. Şura Çorumlu
7. Katagori: 1. Neva Keskin
8. Katagori: 1. Sema Oktay
9. Katagori: 1. Meryem Naz Tezen
10. Katagori: 1. Anna Kalyayeva
11. Katagori: 1. Fatma Akbulut
12. Katagori: 1. Zeynep Akbulut
ERKEKLER SONUÇLARI
1. Katagori : 1. Ali Kencebay
2. Katagori: 1. Kerem Kencebay
3. Katagori: 1. Michael Tobiczyk
4. Katagori : 1. Doğu Göktürk Yeleğen
5. Katagori : 1. İlya Praehyk
6. Katagori: 1. Ali Atalay Çeliköz
7. Katagori : 1. Süleyman Mimedov
8. Katagori: 1. Deniz Tikveşli
9. Katagori: 1. Mahan Soltani Pakdai