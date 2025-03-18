Kuzey Kıbrıs Karting Derneği (KKKD) Motul North Cyprus 2024 ROK CUP Karting Şampiyonası’nın tamamlanmasının ardından 2025 sezonu hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi 2024 sezonunda da katkılarıyla Karting sporunun gelişimine destek olan isimleri dernek yönetimi makamında ziyaret ederek teşekkür etti. Bu bağlamda KKKD Asbaşkanı Ramadan Uzun ile Karting Akademiden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Salih Karalım Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’na, Spor Dairesi Müdürü Mustafa Şenol Sütçü’ye ve Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu’na ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde Karting sporuna olan katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim eden Uzun ve Karalım, geride kalan sezon hakkında ve yeni sezon çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Ramadan Uzun 2025 yılı yeni uygulamaya alınacak kurallarla ilgili çalışmaları hakkında bilgilendirme yaparken Salih Karalım yeni kurulan Karting Akademi hakkındaki çalışmaları ile bilgilendirme yaptı. Başbakan yardımcılığına bağlı Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu’nun ziyaretinde ise 2025 yılı gençlik haftası kutlamaları çerçevesinde yapılabilecek organizasyonlar için görüş alışverişinde bulunuldu.