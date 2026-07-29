İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yarış Serisi'nin final etabı, Çelebi Atlı Spor Kulübü sporcularının başarılı performansına sahne oldu. Sezon boyunca farklı illerde gerçekleştirilen yarışlarda elde ettikleri istikrarlı sonuçları final etabına da taşıyan kulüp sporcuları, zorlu parkurlarda mücadele ederek önemli dereceler kazandı. Özellikle sezon genelindeki başarılarıyla öne çıkan Nilgün Çelebi, yükselen performansıyla dikkat çeken Serpil Çelebi ve İstanbul etabındaki istikrarlı mücadelesiyle Özay Günsel Haskasap, kulübün Türkiye serisini başarılı sonuçlarla tamamlamasında önemli rol oynadı.

ÖZAY GÜNSEL HASKASAP İSTİKRARINI İSTANBUL'DA DA SÜRDÜRDÜ

80 santimetre kategorisinde mücadele eden Özay Günsel Haskasap, Türkiye Yarış Serisi'nin İstanbul'daki final etabında iki gün üst üste elde ettiği dördüncülük dereceleriyle dikkat çeken isimlerden biri oldu. Zorlu parkurlarda sergilediği özgüvenli ve kontrollü performansıyla beğeni toplayan genç binici, her iki yarışta da istikrarlı sonuçlar alarak gelişimini bir kez daha ortaya koydu. Mücadeleci yapısı ve disiplinli performansıyla gelecek organizasyonlar için umut verdi.

NİLGÜN ÇELEBİ ŞAMPİYONLUK PERFORMANSINI SEZON BOYUNCA SÜRDÜRDÜ

Bir metre kategorisinde yarışan Nilgün Çelebi, sezon boyunca kazandığı 2 birincilik ve 2 ikincilik ile Türkiye serisinin en istikrarlı isimlerinden biri oldu. İstanbul etabındaki başarılı parkur performansıyla da dikkat çeken deneyimli binici, sezonu önemli derecelerle tamamladı.

SERPİL ÇELEBİ GELECEĞİN EN GÜÇLÜ İSİMLERİNDEN BİRİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ

85 santimetre kategorisinde yarışan Serpil Çelebi, sezon boyunca 1 birincilik, 2 ikincilik, 2 üçüncülük ve son etapta elde ettiği 2 beşincilik ile başarılı bir grafik ortaya koydu. Genç sporcu, her yarışta ortaya koyduğu mücadeleyle gelecek sezonlar adına önemli mesajlar verdi.

ÇELEBİ ATLI SPOR KULÜBÜ BAŞARIYLA SEZONU NOKTALADI

Çelebi Atlı Spor Kulübü yetkilileri, Türkiye Yarış Serisi'nin ardından yaptıkları değerlendirmede, sezon boyunca gösterilen performanstan büyük gurur duyduklarını belirtti. Bu sezon bizim için yalnızca alınan derecelerle değil, sporcularımızın gelişimi, disiplini ve yarışlara gösterdikleri özveriyle de son derece değerliydi. Türkiye gibi rekabet seviyesi yüksek bir organizasyonda kulübümüzü başarıyla temsil etmek bizleri gururlandırdı. Nilgün Çelebi sezon boyunca elde ettiği birincilik ve ikinciliklerle istikrarını bir kez daha kanıtlarken, Serpil Çelebi her yarışta üzerine koyarak geleceğe dair önemli bir potansiyel ortaya koydu. Özay Günsel Haskasap ise özellikle İstanbul'daki final etabında iki gün üst üste sergilediği başarılı performansla gelişimini ve mücadele gücünü gösterdi. Sporcularımızın her biri bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır.

Yetkililer, elde edilen başarıların uzun soluklu ve planlı çalışmaların sonucu olduğuna dikkat çekerek, "Bu başarıların arkasında büyük emek veren antrenörlerimize, sporcularımıza, ailelerimize ve kulübümüze her zaman destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye Yarış Serisi'ni güzel sonuçlarla tamamladık. Şimdi hedefimiz aynı disiplin ve kararlılıkla yeni sezona hazırlanarak hem bireysel derecelerimizi artırmak hem de kulübümüzü daha büyük başarılara taşımaktır" ifadelerini kullandı.