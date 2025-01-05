NBA tarihinin en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Lebron James, rekorlara doymuyor. Los Angeles Lakers forması giyen yıldız oyuncu, Atlanta Hawks'a karşı oynadıkları maçta 2 yeni başarıya daha imza attı.

Lakers'ın 119-102'lik skorla kazandığı maçta Lebron James, 30 sayı 3 ribaund ve 8 asistlik performans sergiledi. Böylece yıldız basketbolcu, NBA tarihinde Michael Jordan'ın en fazla maçta 30 sayı ve üstü skor üretme rekorunu ele geçirdi.

Normal sezon maçlarında 30 sayı barajını aşmayı tam 563 kez başaran Kral, hali hazırda tarihin de en skorer oyuncusu durumunda.

James aynı zamanda bin 523 normal sezon maçında forma giyerek Dirk Nowitzki'yi geride bıraktı ve 4'üncü sıraya yükseldi.