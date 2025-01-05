Beşiktaş'ta Serdal Adalı, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleştirdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Adalı'nın teklifini kabul etmedi.

TRT Spor'un haberine göre Sergen Yalçın, yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın tedavisiyle ilgilenmek istediği için görevi kabul edemeyeceğini söyledi.

Sergen Yalçın, Ekol TV'de yaptığı açıklamada kardeşinin 3 gündür yoğun bakımda olduğunu açıklamıştı.

Beşiktaş'ta yaklaşık 2 sezon teknik direktörlük yapan Sergen Yalçın, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası kazandı.