Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Mehmet Volkan Çelik, Abdülkadir Karadağ

DND L. Gençler Birliği: Hamit, Galip, Erol, Mehmetali(İsmail), Yalçın, Ozan(Efe), Berke, Ayettulah(Salih), Berk(Bartu), Serhat(Mustafa), Turgut. ,

Göçmenköy: Raif, Bahadır, Kadir, Mehmet, Selçuk, Eran(Ceyhun), Erce(Mevlüt), Cemal, Bekir(Gökhan), Emre(Kadir Cengiz), Halil.

Goller: Dk. 10 Ozan (Gençler Birliği), Dk. 81 Emre(Göçmenköy)

İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligin hem üst sıraları hem play-out hattını ilgilendiren zorlu maçında DND L. Gençler Birliği ile Göçmenköy karşı karşıya geldi.

İlk devresini Gençler Birliği’nin, ikinci devresini ise konuk Göçmenköy’ün iyi oynadığı karşılaşma karşılıklı gollerle 1 – 1 tamamlandı.

Maça iyi başlayan Gençler Birliği takımı golü de erken buldu.

Dk.10 Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında Berke’nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Ozan hızla Göçmenköy ceza sahası üzerine kadar ilerleyerek sol ayağıyla yaptığı vuruşta top köşeden ağlara gitti.1-0

Dk.26 Organize gelişen Gençler Birliği atağında sol kanatta topla buluşan Ozan’ın ortasında Turgut müsait pozisyonda kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

Dk.32 Gençler Birliği’nin organize gelişen atağında Göçmenköy ceza sahası üzerinde topla buluşan Ozan’ın sert şutunda top üst direkten auta gitti.

Dk.45 Göçmenköy atağında Bekir’in pasıyla Gençler Birliği ceza sahası içinde topla buluşan Emre’nin şutunda top kalecide kaldı.

Dk.61. Göçmenköy atağında orta alanda topla buluşan Kadir topla birlikte Gençler Birliği ceza sahasına yaklaşarak şutunda kaleci Hamit topu köşeden kornere gönderdi.

Dk.74 Göçmenköy atağında Gençler Birliği ceza sahasına yapılan ortada defanstan seken topla buluşan Ceyhun’un şutunda top üstten auta gitti.

Dk.77 Göçmenköy atağımda Halil’in Pasıyla topla buluşan Emre’nin şutunda kaleci Hamit uçarak kornere çeldi. Dk.

81 Göçmenköy atağında Bekir’in pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Emre çok güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi.1-1

Geriye kalan dakikalarda iki takımın çabası başka gol getirmedi ve maç 1 – 1 tamamlandı. Bu sonuçla DND G. Birliği puanını 5 yaparak 4. sıraya gerilerken, Göçmenköy 38 puanla 8. sıradaki yerini korudu.