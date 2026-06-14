Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KKTFAD) iş birliğinde Gazimağusa Salamis Bay Resort Conti Hotel’de 15-16-17 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Tözün Tunalı Antrenör gelişim seminerine Teknik Direktör, A, B, C Lisans ve Kaleci Antrenörleri katılıyor.

ANTRENÖRLERDE EĞİTİM ZAMANI

KKTFAD Tüzün Tunalı Antrenör gelişim semineri ilk gün 15 Haziran Pazartesi gün Kaleci, B ve C antrenörlerinin katılırken, 16 Haziran Salı gün seminere Teknik Direktörler ve A lisanslarda katılarak tüm hocalar birlikte seminere devam edecek. 16 Haziran Salı akşamı Kaleci, B ve C lisans semineri tamamlarken, Teknik Direktör ve A lisanslar 17 Haziran Çarşamba günü seminere katılarak eğitim tamamlanacak.

Tözün Tunalı antrenör gelişim seminerinde tek oturumda görev yapacak moderatör belirlendi. Genel moderatörlüğü teknik direktörler Ahmet Ogan, Ahmet Dedekorkut’nun yapacağı Tözün Tunalı antrenör gelişim seminerinde 16 Haziran Salı günü saat 15.30 da UEFA Pro Lisans Teknik Direktör İlhan Palut’un konuşmacı olduğu oturum Spor Yazarı Ogün Genç Kaçmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

ÜST DÜZEY SPOR ADAMLARI

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) yönetimi, son yıllarda en kapsamlı olarak gerçekleştirdiği “Tözün Tunalı Antrenör Gelişim Seminerine” Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Başkanı İsmail Dilber, UEFA Pro Lisans Teknik Direktör İlhan Palut, Tudor Teknik Direktör Ferda Ramalı, Tudor Teknik Direktör Ümit Turmuş, Tudor Teknik Direktör Serhat Sütlü, Tudor Antrenör Hakan Yılmaz, Teknik Direktör Sedat Karabük, Pro Lisans Yücel Uyar Ok, Tudor Teknik Direktör Mustafa Borataş, Prof Dr Hasan Ulaş Yavuz, Dr Erden Or, Prof Dr Türker Bıyıklı, Dr Ali Enver Kapelman, Prof Dr Mustafa Ferit Acar, Kaleci Antrenörü Adem Akbel, Teknik Direktör Kaleci Antrenörü İlker Acıbay, Yrd Doç Dr Mustafa Behlül, Yrd Doç Dr Osman Emiroğlu, Yrd Doç Dr Simay Kanan, Dr Hüseyin Güneralp, Ümit Bomboz Atletik Performans Antrenörü seminere katılarak değer katacak.

Gazimağusa Salamis Bay Resort Conti Hotel’de 15-16-17 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Tözün Tunalı Antrenör Gelişim Seminer” açılışı 16 Haziran Salı günü saat 14.30 da Kıbrıs Türk Futbol Federasyon başkanı Hasan Sertoğlu tarafından yapılacak.