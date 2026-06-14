Cihangir’de Başkan Hüseyin Karavezirler, üç dönemlik görev süresinin ardından başkanlığı bırakma kararı aldı.

Karavezirler yaptığı açıklamada altı yıllık görev süresinde sportif ve tesisleşme adına yapılanları paylaşırken, “Bu bir son değil, bir değişim dönemi. Görevler geçicidir, ancak bırakılan izler kalıcıdır” ifadelerini kullandı.

Başkan Karavezirler’in açıklaması şu şekilde:

6 yıllık bu süreçte çok büyük birikimler edindim.

Olumlu, olumsuz; iyi, kötü, doğru, yanlış birçok şey yaşadım. Ancak ne olursa olsun kendi çizgimden, karakterimden ve duruşumdan hiçbir zaman vazgeçmedim. Her sezon, her olay bana farklı şeyler öğretti.

Bu göreve geldiğim ilk günden itibaren kendime net bir yol çizdim. Konuşulacak çok konu, anlatılacak sayısız anı var. Ancak bugün bir son değil, bir değişim dönemi.

Daha önce de ifade ettiğim gibi, Cihangir Gençlik Spor Kulübü büyük bir camia olma yolunda ilerlemeye devam edecektir. Bu takımın BTM’den gelip Süper Lig’de ortaya koyduğu mücadele ve elde ettiği başarılar ortadadır.

3 dönem başkanlığını yaptığım bu kulüpte;

1 kez lig 8.’liği,

1 kez lig 3.’lüğü,

3 kez lig 2.’liği ve

2 kez kupa finali başarısı yaşadık.

Kulübü yeni branşta aktifleştirdik. ( Voleybol )

9 full eşyalı daire,

1 fitnes salonu (168m2) tüm ekipmanları ile,

Antreman sahasında soyunma odaları çevre düzenlenmesi gibi kalıcı yapılar ve gelir kalemleri bırakıldı.

Teknolojik yatırımlar yaparak adada ilklerin öncüsü olduk. (GPS ve Video analiz sistemleri)

Belki her zaman istediğimiz sonuca ulaşamadık; ancak mücadelemizden, karakterimizden ve inancımızdan hiçbir zaman ödün vermedik.

Bu süreç boyunca başta eşime, aileme ve iş arkadaşlarıma; bana duydukları güven, verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için yürekten teşekkür ederim.

Aynı şekilde birlikte mücadele ettiğimiz tüm futbolcularımıza, tüm teknik heyetlerimize, kulübümüze emek veren tüm herkese ve her şartta takımımızın yanında duran taraftarımıza sonsuz teşekkür ederim.

Görevler geçicidir, ancak bırakılan izler kalıcıdır.